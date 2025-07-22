Скандал с изменой на концерте Coldplay неожиданно принес успех компании Astronomer

Объятия Энди Байрона и Кристин Кеббот на концерте группы Coldplay / © dailymail.co.uk

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Неожиданный поворот событий вокруг руководства IT-компании Astronomer привлек к ней внимание мировых СМИ. После появления в Сети видео, на котором гендиректор Энди Байрон нежно обнимает HR-директора Кристин Кеббот во время концерта группы Coldplay, компания оказалась в центре публичного обсуждения — и выиграла от этого больше, чем могла ожидать.

Об этом пишет издание UPI.

Видео с концерта Coldplay быстро стало вирусным, обеспечив компании Astronomer широкое признание. О неожиданных последствиях ситуации рассказал соучредитель и и. о. гендиректора компании Пит ДеДжой.

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«События последних нескольких дней получили такой уровень внимания СМИ, с которым сталкиваются немногие компании, не говоря уже о стартапах в нашем маленьком уголке мира данных и искусственного интеллекта», — отметил ДеДжой.

Хотя сама ситуация вышла за пределы привычных бизнес-новостей и казалась скорее курьезной, она принесла Astronomer неожиданную узнаваемость. По словам временного руководителя, это был опыт, который трудно было предвидеть.

«Это внимание было необычным и сюрреалистичным для нашей команды, и, хотя я никогда бы не хотел, чтобы это произошло именно так, Astronomer теперь стал общеизвестным именем», — добавил он.

После того как Байрон покинул пост CEO, руководство компанией временно перешло к ДеДжою. Он подчеркивает, что гордится тем, чего удалось достичь, и называет свою работу в Astronomer делом всей профессиональной жизни.

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Напомним, во время недавнего выступления группы Coldplay на стадионе «Жиллетт» в Бостоне произошел неожиданный момент: фронтмен Крис Мартин внезапно обратил внимание на одну из пар в зале, нацелив на них так называемую «камеру поцелуев». Ролик стремительно стал вирусным, ведь камера зафиксировала объятия топ-менеджера Astronomer Энди Байрона и HR-директора Кристин Кеббот. Оба оказались женатыми на других людях.