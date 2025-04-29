Польские граждане не демонстрируют высокой готовности к защите страны в случае военной угрозы

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Польское общество демонстрирует ограниченную готовность к активному сопротивлению в случае гипотетической вооруженной агрессии со стороны России. По данным свежего социологического исследования, большинство опрошенных планировали бы избегать прямого участия в боевых действиях.

Как свидетельствует опрос, проведенный компанией IBRiS по заказу издания Rzeczpospolita, в случае войны:

18,5% поляков готовы были покинуть страну (в 2023 году — 16%);

еще 14,1% искали бы безопасное место в пределах Польши;

только 10,7% респондентов согласились бы добровольно вступить в армию, что на 5% меньше, чем в прошлом;

около 25% поляков заявили, что не будут делать ничего;

волонтерскую деятельность избрали бы также 25% опрошенных.

По сравнению с аналогичным исследованием осенью 2023 года количество тех, кто планирует покидать свои дома или присоединяться к армии, уменьшилось.

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По политическим предпочтениям: 23% избирателей коалиции заявили, что в случае войны оставили бы Польшу. Готовность вступить в армию одинакова среди сторонников как власти, так и оппозиции — по 13%.

Интересно, что, согласно данным Центра доктрины и подготовки ВС Польши в Быдгоще, почти 48% молодежи (поколение Z) проявили готовность защищать страну с оружием в руках. Однако в общем национальном опросе среди этой группы лишь 5% поддержали идею добровольного участия в вооруженном сопротивлении.

Напомним, по словам польского журналиста Дариуша Матерняка, Польша и страны Балтии четко осознают всю опасность, которую несет Россия, поэтому серьезно относятся к угрозам со стороны Москвы.