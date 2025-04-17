В Польше осознают угрозы со стороны Москвы и готовятся - журналист

Самолеты над Кремлем / © Associated Press

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Польша и страны Балтии ясно осознают всю опасность, которую несет Россия, поэтому серьезно относятся к угрозам со стороны Москвы.

Об этом в эфире Эспрессо заявил польский журналист Дариуш Матерняк.

Он прокомментировал угрозы руководителя службы внешней разведки России Сергея Нарышкина в адрес Варшавы и стран Балтии.

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«Конечно, эти угрозы следует воспринимать очень серьезно, и мы стараемся делать именно так, имею в виду Польшу и страны Балтии. Речь идет не только о заявлении Нарышкина в Минске несколько дней назад, но и об угрозе, которая существует по меньшей мере с 2022 года, а на самом деле еще раньше. Мы осознаем, что эта угроза абсолютно реальна», — подчеркнул Матерняк.

Он напомнил, что во время российской агрессии против Грузии бывший президент Польши Лех Качиньский во время своего выступления в Тбилиси заявил, что следующей станет Украина, а затем страны Балтии и, возможно, Польша. И сегодня становится очевидным, что этот прогноз сбывается. Агрессивные планы по Украине уже реализуются, поэтому можно ожидать таких действий против стран Балтии и Польши. В Варшаве это понимают, потому готовятся.

«Сейчас идет гибридная агрессия со стороны России и Беларуси против Польши, Литвы и других стран Балтии. В первую очередь имею в виду ситуацию на польско-белорусской границе: давление из-за потока нелегальных мигрантов со стороны Беларуси и России растет. Еще один важный аспект, на который стоит обратить особое внимание в этом году, - это учения "Запад-2025", запланированные на сентябрь. Это всегда очень важное событие с точки зрения намерений РФ и уровня военной угрозы для нашего региона», — отметил Матерняк.

Ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда назвал «классической российской дезинформацией» угрозы руководителя Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина.

Мы ранее информировали, что бывший глава МИД Польши Яцек Чапутович раскритиковал правительство своей страны за «близорукость» из-за отказа от миротворческой миссии в Украине .