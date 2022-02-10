Сколько стоит свидание в разных городах мира: Киев – среди самых дешевых

Сколько стоит свидание в разных городах мира: Киев – среди самых дешевых

Украинская столица входит в десятку самых дешевых городов, в которых свидание стоит до 60 дол. (1 680 грн).

Исследователи подсчитали, сколько приходится тратить на свидание в 56 столицах и крупных городах мира.

Об этом сообщили аналитики Picodi.com.

Для рейтинга исследователи взяли условное свидание, состоящее из ужина в ресторане на двоих, бутылки вина и двух билетов в кино.

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Больше всего на такое свидание тратят жители Цюриха, Осло и Хельсинки – от 184 до 226 дол. (5 152 и 6 328 грн соответственно).

Дешевле всего такое свидание обойдется в Боготе и Стамбуле – 48 и 44 дол. (1 344 и 1 232 грн соответственно).

Что касается Киева, то там билеты в кино и ужин с вином на двоих в среднем обойдутся в 56 дол. (1 568 грн). Таким образом, столица Украины занимает седьмое место в рейтинге. Похожие цены в Минске, Нурсултане и Ханое. В Варшаве свидание будет стоить 71 дол. (1 988 грн).

Рейтинг цен на свидание в разных городах мира/Фото www.picodi.com/ru

В рейтинге учли цены в ресторанах среднего ценового сегмента за ужин с тремя блюдами и бутылкой вина, а также цены стандартных билетов в сетевых кинотеатрах на вечерний сеанс 2D в период с пятницы до воскресенья.

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