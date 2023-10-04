Смерть украинца в вытрезвителе Польши: появились кадры с пытками со стороны полиции

В 2021 году Дмитрия Никифоренко задержали вроцлавские полицейские, отправили его в вытрезвитель, где вместе с тамошними работниками применили пытки. В результате издевательств украинец умер.

Польские СМИ опубликовали видео, которое доказывает применение полицией пыток к украинцу Дмитрию Никифоренко в вытрезвителе Вроцлава, в результате чего мужчина умер в 2021 году.

Ролик опубликовало польское издание Onet.

Что известно о смерти украинца в вытрезвителе Вроцлава

Украинец Никифоренко был родом из Винницкой области и работал в Польше на строительстве. Мужчина вместе с коллегами возвращался 30 июля 2021 года из барбекю, где все они употребляли алкоголь. По результатам проверки, в крови Дмитрия было 1,5 промилле алкоголя. Однако, несмотря на заявления польской полиции, в теле украинца не нашли наркотиков или стимуляторов.

Никифоренко возвращался домой на автобусе и не демонстрировал громкое или непристойное поведение, как утверждали полицейские. В какой-то момент мужчина просто уснул в транспорте. А правоохранители уверяли, что тот был агрессивным и якобы ударился головой в окно, чтобы навредить себе. Onet отмечает, что на самом деле этого не было.

Когда автобус прибыл на конечную остановку, водитель не смог разбудить Дмитрия, поэтому на место вызвали скорую и позже – полицию, которая забрала мужчину в вытрезвитель.

Дмитрий Никифоренко

Пытки над украинцем в вытрезвителе Польши

Сообщается, что в 22:27 Никифоренко перед входом во Вроцлавский центр помощи лицам в состоянии алкогольного опьянения зафиксировала камера надзора. Украинца заводили в помещение в наручниках. Снятые через несколько минут кадры и показания правоохранителей доказывают, что перед самым входом в вытрезвитель из автомобиля против Дмитрия применили слезоточивый газ. На нем были видны свежие следы.

Украинца привезли в вытрезвитель в Польше/Фото: ONET.PL

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Польское издание также опубликовало заключение для суда от младшего инспектора полиции в отставке Томаша Мацуги. Этот вывод был сделан на основе анализа записи камер наблюдения. Так, в 22:41 к украинцу начали применять силу, а уже в 23:06 медики начали проводить реанимационные мероприятия, но не смогли спасти мужчину.

По заключению Мацуги, на видео зафиксировано, как в 22:41 четыре человека занесли Никифоренко за руки и ноги в комнату, положив его на кровать. С того момента мужчину постоянно удерживали работники вытрезвителя и полицейские, давили на него табельной дубинкой, прижимали к постели и наносили удары. На кадрах ясно видно, что Дмитрий лежал и был обездвижен, а в какой-то момент полицейский сел на его спину.

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Около 22:57 полицейские уже не держали Никифоренко, он неподвижно лежал на кровати. Присутствующие – трое полицейских, двое мужчин и трое женщин – стояли и наблюдали за лежачим украинцем. Затем ему развязали ноги и проверили состояние здоровья, положили на пол и стали оказывать первую помощь. Через несколько минут эти усилия продолжили медики, однако спасти Дмитрия не удалось.

Пытки над украинцем в вытрезвителе Польши/Фото: ONET.PL

Смерть Никифоренко пытались умалчивать. Его родным сообщили лишь, что мужчина умер во время вмешательства полиции в связи с прекращением сердцебиения.

Только после публикации издания Wyborcza было открыто внутреннее полицейское производство, проведены отстранения и увольнения со службы правоохранителей, участвовавших в пытках.

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Наказали ли кого-то за смерть украинца в вытрезвителе

В марте 2023 года в суд поступил обвинительный акт прокуратуры против девяти человек.

Так, трое полицейских и двое работников вытрезвителя обвинены в издевательствах над украинцем и избиении его до смерти. Четвертый работник полиции обвиняется в неоказании помощи. По версии следствия, он смотрел на пытки Никифоренко, но никак не противодействовал этому.

Кроме того, убийство по неосторожности инкриминировано женщине-медику, которая работала в вытрезвителе и не смогла предотвратить насилие над украинцем. Еще двое обвиняемых – работницы вытрезвителя, которые могли участвовать в сокрытии инцидента.

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