Смерть украинца в вытрезвителе Польши: появились кадры с пытками со стороны полиции

В 2021 году Дмитрия Никифоренко задержали вроцлавские полицейские, отправили его в вытрезвитель, где вместе с тамошними работниками применили пытки. В результате издевательств украинец умер.
Польские СМИ опубликовали видео, которое доказывает применение полицией пыток к украинцу Дмитрию Никифоренко в вытрезвителе Вроцлава, в результате чего мужчина умер в 2021 году.
Ролик опубликовало польское издание Onet.
Что известно о смерти украинца в вытрезвителе Вроцлава
Украинец Никифоренко был родом из Винницкой области и работал в Польше на строительстве. Мужчина вместе с коллегами возвращался 30 июля 2021 года из барбекю, где все они употребляли алкоголь. По результатам проверки, в крови Дмитрия было 1,5 промилле алкоголя. Однако, несмотря на заявления польской полиции, в теле украинца не нашли наркотиков или стимуляторов.
Никифоренко возвращался домой на автобусе и не демонстрировал громкое или непристойное поведение, как утверждали полицейские. В какой-то момент мужчина просто уснул в транспорте. А правоохранители уверяли, что тот был агрессивным и якобы ударился головой в окно, чтобы навредить себе. Onet отмечает, что на самом деле этого не было.
Когда автобус прибыл на конечную остановку, водитель не смог разбудить Дмитрия, поэтому на место вызвали скорую и позже – полицию, которая забрала мужчину в вытрезвитель.
Пытки над украинцем в вытрезвителе Польши
Сообщается, что в 22:27 Никифоренко перед входом во Вроцлавский центр помощи лицам в состоянии алкогольного опьянения зафиксировала камера надзора. Украинца заводили в помещение в наручниках. Снятые через несколько минут кадры и показания правоохранителей доказывают, что перед самым входом в вытрезвитель из автомобиля против Дмитрия применили слезоточивый газ. На нем были видны свежие следы.
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Польское издание также опубликовало заключение для суда от младшего инспектора полиции в отставке Томаша Мацуги. Этот вывод был сделан на основе анализа записи камер наблюдения. Так, в 22:41 к украинцу начали применять силу, а уже в 23:06 медики начали проводить реанимационные мероприятия, но не смогли спасти мужчину.
По заключению Мацуги, на видео зафиксировано, как в 22:41 четыре человека занесли Никифоренко за руки и ноги в комнату, положив его на кровать. С того момента мужчину постоянно удерживали работники вытрезвителя и полицейские, давили на него табельной дубинкой, прижимали к постели и наносили удары. На кадрах ясно видно, что Дмитрий лежал и был обездвижен, а в какой-то момент полицейский сел на его спину.
Около 22:57 полицейские уже не держали Никифоренко, он неподвижно лежал на кровати. Присутствующие – трое полицейских, двое мужчин и трое женщин – стояли и наблюдали за лежачим украинцем. Затем ему развязали ноги и проверили состояние здоровья, положили на пол и стали оказывать первую помощь. Через несколько минут эти усилия продолжили медики, однако спасти Дмитрия не удалось.
Смерть Никифоренко пытались умалчивать. Его родным сообщили лишь, что мужчина умер во время вмешательства полиции в связи с прекращением сердцебиения.
Только после публикации издания Wyborcza было открыто внутреннее полицейское производство, проведены отстранения и увольнения со службы правоохранителей, участвовавших в пытках.
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Наказали ли кого-то за смерть украинца в вытрезвителе
В марте 2023 года в суд поступил обвинительный акт прокуратуры против девяти человек.
Так, трое полицейских и двое работников вытрезвителя обвинены в издевательствах над украинцем и избиении его до смерти. Четвертый работник полиции обвиняется в неоказании помощи. По версии следствия, он смотрел на пытки Никифоренко, но никак не противодействовал этому.
Кроме того, убийство по неосторожности инкриминировано женщине-медику, которая работала в вытрезвителе и не смогла предотвратить насилие над украинцем. Еще двое обвиняемых – работницы вытрезвителя, которые могли участвовать в сокрытии инцидента.
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