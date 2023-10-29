Солдаты ЦАХАЛа подняли израильский флаг на севере Газы — СМИ (видео)

Это был первый случай, когда израильский флаг был поднят в Газе после разграничения в 2005 году.

Флаг Израиля был поднят в Газе 28 октября 2023 впервые после разграничения 2005-го.

Согласно видео, распространенному в Интернете, а также The Jerusalem Post, солдаты ЦАХАЛа, которые в субботу, 28 октября, вошли в Сектор Газа, подняли израильский флаг на одном из домов в этом районе.

На видео можно услышать мужчину, который говорит: "Через три недели после ужасного преступления солдаты 52-го батальона 401-й бригады поднимают флаг Израиля в самом сердце Газы, вдоль пляжа. Мы не забудем... не остановимся до победы", — говорит он.

מרגש: דגל ישראל מונף בלב עזה pic.twitter.com/5ii0xXEs74 — ישראל היום (@IsraelHayomHeb) October 28, 2023

Источник отмечает, что это был первый случай, когда израильский флаг был поднят в Газе после разграничения 2005 года.

ЦАХАЛ расширяет наземные операции в секторе Газа

С ночи пятницы, 27-28 октября, солдаты ЦАХАЛа начали расширенное наземное наступление на Сектор Газы, достигнув нескольких километров вглубь прибрежного анклава.

ЦАХАЛ заявил, что вход в Газу был "расширением" наземных рейдов, проведенных в начале недели, хотя представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари не сказал, был ли вход началом наземного наступления, о котором говорили в последние недели.

Напомним, палестинский политик и член политбюро ХАМАС в Халед Машаль заявил, что нападение ХАМАСа на Израиль "отвлекло США от войны в Украине".

Тем временем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган своей речью поставил вопросительный знак в дальнейшем развертывании событий на Ближнем Востоке.

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