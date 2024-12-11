США готовят новые санкции против российской нефти – Bloomberg

Предыдущие попытки сократить энергетические доходы России привели к неоднозначным результатам, но теперь, когда цены на бензин в США достигли самого низкого уровня с середины 2021 года, ситуация способствует принятию решительных мер.

Администрация президента США Джо Байдена разрабатывает новые санкции, направленные на ужесточение ограничений в торговле нефтью с Россией. Эти меры преследуют цель оказывать давление на российскую военную промышленность, особенно учитывая возможное возвращение Дональда Трампа к власти.

Как сообщает Bloomberg, новые санкции еще находятся на стадии разработки, но среди обсуждаемых вариантов – ограничения на определенные виды экспорта российской нефти.

Ранее администрация Байдена воздерживалась от таких действий, опасаясь роста цен на энергоносители, что могло бы повлиять на политическую ситуацию перед президентскими выборами в ноябре. Однако в последнее время цены на нефть снизились из-за избытка предложения на мировом рынке. Кроме того, существуют опасения, что Трамп, вернувшись в Белый дом, может склонить Украину к скорейшему заключению соглашения с Россией.

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По информации Bloomberg, администрация Байдена готова пойти на риск, потому что завершает свой срок. Предыдущие попытки сократить энергетические доходы России привели к неоднозначным результатам, но теперь, когда цены на бензин в США достигли самого низкого уровня с середины 2021 года, ситуация способствует принятию решительных мер.

Среди новых инициатив рассматриваются санкции против "теневого флота" – танкеров, которые Россия использует для транспортировки нефти. Ожидается, что эти ограничения могут быть объявлены в ближайшие недели.

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Кроме того, Европейский Союз готовится ввести подобные санкции до конца года. Они будут направлены не только на суда, но и физических лиц, привлеченных к торговле российской нефтью. Администрация Байдена также планирует усилить поддержку Украины, в частности в финансовой и военной сферах, учитывая неопределенность будущей политики Трампа относительно помощи Киеву.

Напомним, что в условиях антироссийских санкций мировые нефтяные трейдеры и компании владельцы танкеров создали огромный "теневой флот" для транспортировки российской нефти.