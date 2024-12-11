США готують нові санкції проти російської нафти – Bloomberg

Попередні спроби скоротити енергетичні доходи Росії дали неоднозначні результати, але тепер, коли ціни на бензин у США досягли найнижчого рівня від середини 2021 року, ситуація сприяє вжиттю рішучих заходів.

Адміністрація президента США Джо Байдена розробляє нові санкції, спрямовані на посилення обмежень у торгівлі нафтою з Росією. Ці заходи мають на меті чинити тиск на російську військову промисловість, особливо враховуючи можливе повернення Дональда Трампа до влади.

Як повідомляє Bloomberg, нові санкції ще перебувають у стадії розробки, але серед обговорюваних варіантів – обмеження на певні види експорту російської нафти.

Раніше адміністрація Байдена утримувалася від таких дій, побоюючись зростання цін на енергоносії, що могло б вплинути на політичну ситуацію перед президентськими виборами в листопаді. Однак останнім часом ціни на нафту знизилися через надлишок пропозиції на світовому ринку. Крім того, існують побоювання, що Трамп, повернувшись до Білого дому, може схилити Україну до швидкого укладення угоди з Росією.

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За інформацією Bloomberg, адміністрація Байдена готова піти на ризик, оскільки завершує свій термін. Попередні спроби скоротити енергетичні доходи Росії дали неоднозначні результати, але тепер, коли ціни на бензин у США досягли найнижчого рівня від середини 2021 року, ситуація сприяє вжиттю рішучих заходів.

Серед нових ініціатив розглядаються санкції проти “тіньового флоту” – танкерів, які Росія використовує для транспортування нафти. Очікується, що ці обмеження можуть бути оголошені найближчими тижнями.

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Крім того, Європейський Союз готується запровадити аналогічні санкції до кінця року. Вони будуть спрямовані не лише на судна, але й на фізичних осіб, залучених до торгівлі російською нафтою. Адміністрація Байдена також планує посилити підтримку України, зокрема у фінансовій і військовій сферах, враховуючи невизначеність щодо майбутньої політики Трампа стосовно допомоги Києву.

Нагадаємо, що в умовах антиросійських санкцій світові нафтові трейдери та компанії-власники танкерів створили величезний "тіньовий флот" для транспортування російської нафти.