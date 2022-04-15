США не собираются возвращать "кошелькам Путина" арестованные активы — Салливан

Речь идет, в частности, об изъятых у российских олигархов яхтах.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что имущество российских олигархов, на которое был наложен арест из-за санкций в связи с развязанной РФ войной в Украине, вряд ли вернется к предыдущим владельцам.

Такое заявление он сделал на заседании Экономического клуба Вашингтона, сообщает Reuters.

"Наша цель не в том, чтобы возвращать их. Наша цель использовать их лучше, чем таким образом", — подчеркнул Салливан, отвечая на вопрос, будут ли США возвращать изъятые у бизнесменов РФ яхты после окончания войны России против Украины.

В то же время, он не прокомментировал возможность использования изъятого имущества для репараций в пользу Украины. По его словам, этот вопрос окончательно не решен.

Также, по словам Салливана, США готовят новые меры по борьбе с уклонением РФ от санкций.

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"В ближайшие дни наше внимание будет сосредоточено на обходе санкций. Я думаю, что в течение следующей недели-двух мы получим некоторые сообщения, которые определят цели, которые пытаются способствовать этому уклонению как внутри России, так и за ее пределами", — сказал он.

Напомним, Европейское полицейское управление начало операцию по выявлению активов, подпадающих под антироссийские санкции.

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