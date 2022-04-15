США не збираються повертати “гаманцям Путіна” заарештовані активи — Салліван

Йдеться, зокрема, про вилучені в російських олігархів яхти.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що майно російських олігархів, на яке було накладено арешт через санкції у зв’язку із розв’язаною РФ війною в Україні, навряд чи повернеться до попередніх власників.

Таку заяву він зробив на засіданні Економічного клубу Вашингтона, передає Reuters.

"Наша мета не в тому, щоб повертати їх. Наша мета використовувати їх краще, ніж у такий спосіб", - наголосив Салліван, відповідаючи на запитання, чи будуть США повертати вилучені у бізнесменів РФ яхти після закінчення війни Росії проти України.

Водночас він не прокоментував можливість використання вилученого майна для репарацій на користь України. За його словами, це питання остаточно не вирішено.

Також, за словами Саллівана, США готують нові заходи щодо боротьби з ухиленням РФ від санкцій.

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"Протягом найближчих днів наша увага буде зосереджена на обході санкцій. Я думаю, що протягом наступного тижня-двох ми отримаємо деякі повідомлення, які визначать цілі, які намагаються сприяти цьому ухиленню як усередині Росії, так і за її межами", - сказав він.

Нагадаємо, Європейське поліцейське управління розпочало операцію з виявлення активів, що підпадають під антиросійські санкції.

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