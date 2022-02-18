США продадут Польше 250 танков Abrams в самой современной версии — Минобороны Польши

США продадут Польше 250 танков Abrams в самой современной версии — Минобороны Польши

Еще раньше в Польшу прибыли сотни американских десантников.

Соединенные Штаты продадут Польше 250 танков Abrams в самой современной версии. В Варшаве уже назвали это одним из самых важных оборонных контрактов за всю историю страны.

Об этом в своем Twitter сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

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"Госдепартамент одобрил продажу 250 танков Abrams в самой современной версии M1A2 SEPv3. Это очень важное усиление нашей обороноспособности и один из важнейших контрактов на вооружение в истории Польши", — написал Блащак.

Напомним, сотни американских десантников прибыли в Польшу в среду, 16 февраля, в рамках усиления военного присутствия НАТО на восточном фланге.

Кроме того, ранее восемь американских истребителей F-15 прибыли в Польшу, поскольку Америка и ее союзники НАТО стремятся укрепить оборону на восточном фланге Альянса.

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