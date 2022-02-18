США продадуть Польщі 250 танків Abrams у найсучаснішій версії

Перед цим до Польщі прибули сотні американських десантників.

Сполучені Штати продадуть Польщі 250 танків Abrams у найсучаснішій версії. У Варшаві вже назвали це одним з найважливіших оборонних контрактів за всю історію країни.

Про це у своєму Twitter повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

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"Держдепартамент схвалив продаж 250 танків Abrams у найсучаснішій версії M1A2 SEPv3. Це надзвичайно важливе посилення нашої обороноздатності та один із найважливіших контрактів на озброєння в історії Польщі", – написав Блащак.

Нагадаємо, сотні американських десантників прибули до Польщі в середу, 16 лютого, в рамках посилення військової присутності НАТО на східному фланзі.

Крім того, раніше вісім американські винищувачі F-15 прибули до Польщі, оскільки Америка та її союзники НАТО прагнуть зміцнити оборону на східному фланзі Альянсу.

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