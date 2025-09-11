США сняли санкции с белорусской авиакомпании "Белавиа": как это объяснили

© belavia.by

Реклама

Дополнено новыми материалами

США сняли санкции с белорусской авиакомпании «Белавиа». Решение принял американский лидер Дональд Трамп.

Об этом пишут белорусские СМИ со ссылкой на представителя президента Штатов Джона Коула.

Он подчеркнул, что решение принял американский лидер Дональд Трамп. Он приказал снять санкции «немедленно».

Реклама

«Хочу абсолютно официально сейчас заявить, что мы сняли санкции с «Белавиа». Это официально. У меня была встреча с президентом Трампом, в которой участвовали еще несколько десятков человек. Это решение было принято президентом, который сказал: «Сделайте это немедленно», — отметил Коул во время встречи с белорусским главой Александром Лукашенко.

В Сети уже ведутся споры по поводу целесообразности такого решения. Особенно учитывая тот факт, что вчера, 10 сентября, РФ запустила дроны по Польше с территории Беларуси.

Ранее Лукашенко приказал освободить 52 политзаключенных и помиловал 14 иностранных граждан. Это произошло сразу после встречи со спецпосланником президента США Джоном Коулом.

Среди освобожденных есть граждане Литвы, Латвии, Польши, Германии, Франции и Великобритании. Они уже пересекли границу с Литвой.

Реклама

«Никто не оставлен позади! 52 заключенных сегодня безопасно пересекли литовскую границу из Беларуси, оставив позади колючую проволоку, решетчатые окна и постоянный страх. Среди них, что для меня особенно важно, было шестеро литовцев», — говорится в заявлении президента Литвы Гитанаса Науседы.