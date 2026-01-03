США ударили по зданию парламента Венесуэлы — президент Колумбии

Трамп отдал приказ атаковать Венесуэлу / © Getty Images

Реклама

Во время атаки по Венесуле произошло попадание в здание парламента Венесуэлы.

Президент Колумбии Густаво Петр показал список объектов, атакованных США. Их не менее 11.

Взрывы в Каракасе, по словам очевидцев, стали менее интенсивными, но в городе все еще часто слышен шум военных самолетов.

Реклама

Также WSJ сообщает, что Белый дом опубликует заявление по Венесуэле после того, как военные США покинут ее воздушное пространство.

Напомним, глава МИД Венесуэлы Иван Гиль Пинто заявил, что его страна испытала военную агрессию со стороны США. По его данным, атаки подверглись объектам в столице Каракасе, а также в штатах Миранда, Арагуа и Ла-Гуайра.

Лидер страны Николас Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного положения в связи с атакой на Венесуэлу и призвал к мобилизации.