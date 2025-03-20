Европейские правительства готовят "бум привлекательности" для американских ученых.
Страны Европы работают над стратегией привлечения ученых из США. Это произошло после сокращения финансирования в области образования и исследований, инициированного американским правительством.
Об этом сообщило издание Politico.
В письме к Европейской комиссии, подписанном правительствами Франции, Чехии, Австрии, Словакии, Эстонии, Латвии, Испании, Словении, Германии, Греции, Болгарии и Румынии, говорится о необходимости «бума привлекательности» для привлечения талантливых исследователей, которые могут пострадать от сокращений в США.
"Необходимо срочно ... организовать себя, чтобы принять талантов, которые хотят или должны покинуть Соединенные Штаты", — заявил министр исследований Франции Филипп Баптист.
Несмотря на то, что в письме не указано название страны, но есть очевидные намеки, что речь идет о США.
"Текущий международный контекст напоминает нам, что свобода науки может быть под угрозой где угодно", — говорится в тексте.
Научно-образовательная сфера США претерпела значительные сокращения, в частности в Министерстве образования и ведущих университетах с начала президентства Дональда Трампа.
В ответ на эти изменения, Европа активно работает над привлечением американских исследователей. Письмо, направленное европейским правительствам, предлагает несколько инициатив, среди которых — увеличение финансирования для научных исследований, изменения в иммиграционной политике и усиление международных партнерств в области науки.
Свободный университет Брюсселя уже объявил об открытых вакансиях для американских ученых, а Университет Экс-Марсель запустил программу поддержки для тех, кто ищет более безопасную среду для своей научной деятельности.
Напомним, страна НАТО разместит противопехотные мины на границах с Россией и Беларусью.
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