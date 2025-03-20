Країни Європи прагнуть переманити науковців зі США – Politico

Країни Європи працюють над стратегією залучення науковців із США. Це відбулося після скорочення фінансування в галузі освіти та досліджень, яке ініційовано американським урядом.

Про це повідомило видання Politico.

У листі до Європейської комісії, підписаному урядами Франції, Чехії, Австрії, Словаччини, Естонії, Латвії, Іспанії, Словенії, Німеччини, Греції, Болгарії та Румунії, йдеться про необхідність "буму привабливості" для залучення талановитих дослідників, які можуть постраждати від скорочень у США.

"Необхідно терміново ... організувати себе, щоб прийняти талантів, які хочуть або повинні залишити Сполучені Штати", – заявив міністр досліджень Франції Філіп Баптіст.

Попри те, що листі не вказано назву країни, але є очевидні натяки, що йдеться про США.

"Поточний міжнародний контекст нагадує нам, що свобода науки може бути під загрозою будь-де", – зазначено в тексті.

Науково-освітня сфера США зазнала значних скорочень, зокрема в Міністерстві освіти та провідних університетах з початку президентства Дональда Трампа.

У відповідь на ці зміни, Європа активно працює над залученням американських дослідників. Лист, що був направлений до європейських урядів, пропонує кілька ініціатив, серед яких – збільшення фінансування для наукових досліджень, зміни в імміграційній політиці та посилення міжнародних партнерств у галузі науки.

Вільний університет Брюсселя вже оголосив про відкриті вакансії для американських науковців, а Університет Екс-Марсель запустив програму підтримки для тих, хто шукає безпечніше середовище для своєї наукової діяльності.

Нагадаємо, країна НАТО розмістить протипіхотні міни на кордонах із Росією та Білоруссю.

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