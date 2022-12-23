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Стрельба в центре Парижа: двое убитых, четверо раненых

Стрельба в центре Парижа: двое убитых, четверо раненых

Фото: Associated Press

Злоумышленника уже задержала полиция.

Вооруженный мужчина устроил стрельбу в центре Парижа. Погибли два человека, еще четверо ранены.

Об этом сообщает Би-би-си.

Инцидент произошел возле Курдского культурного центра у Восточного вокзала. 69-летнего подозреваемого в нападении быстро задержала полиция.

Власти призывают горожан и гостей города избегать района улицы Энгиен в 10-м округе Страстбург-Сент-Дени. Насчет мотивов пока ничего не известно.

"Произошло нападение из огнестрельного оружия. Спасибо силовикам за оперативные действия. Прокуратура продолжает разбираться в произошедшем. Все наши мысли сейчас о жертвах и свидетелях этой трагедии", — написал в Twitter заместитель мэра города Эммануэль Грегуар.

Напомним, в штате Колорадо в ночном клубе произошла стрельба: 5 человек погибли, еще 18 получили ранения.

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