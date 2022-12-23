Стрілянина в центрі Парижа: двоє вбитих, четверо поранених

Озброєний чоловік влаштував стрілянину в центрі Парижу. Загинуло двоє людей, ще четверо поранені.

Про це повідомляє Бі-бі-сі.

Інцидент стався біля Курдського культурного центру неподалік Східного вокзалу.69-річного підозрюваного у нападі швидко затримала поліція.

Влада закликає містян та гостей міста уникати району вулиці Енгієн в 10 окрузі Страстбург-Сент-Дені. Щодо мотивів поки нічого не відомо.

"Стався напад із вогнепальної зброї. Дякуємо силовикам за швидкі дії. Прокуратура продовжує розбиратися в тому, що сталося. Усі наші думки зараз про жертв і свідків цієї трагедії", — написав у Twitter заступник мера міста Еммануель Грегуар.

Нагадаємо, у штаті Колорадо у нічному клубі сталася стрілянина: 5 людей загинули, ще 18 отримали поранення.

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