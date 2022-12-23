Россия грозится сократить добычу нефти: в чем причина

Из-за ограничения цен на экспорт российской нефти резко снизились объемы ее отгрузок из РФ.

Вице-премьер-министр РФ Александр Новак заявил, что добыча нефти в России может быть сокращена на 500-700 тысяч баррелей в сутки уже в 2023 году.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Мы готовы частично сократить добычу в начале следующего года", – цитирует издание его заявление.

Новак добавил, что сокращение добычи будет составлять примерно 5-6% от нынешнего объема, то есть 500-700 тысяч баррелей в сутки.

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Такой шаг в России готовят из-за установления верхнего предела цены на российскую нефть на уровне 60 долларов США за баррель, призванное ограничить нефтяные доходы государства-агрессоры.

Всего за неделю с 5 декабря, когда ограничение вступило в силу вместе с запретом ЕС на морской российский импорт и ограничениями на страхование, общие объемы отгрузок нефти из РФ упали на 54%.

Такая ситуация приводит к незначительному росту мировых цен на нефть. В частности, к утру пятницы, 23 декабря, нефть WTI с поставкой в феврале подорожала на 1,1%, до 78,31 долл. за баррель, а стоимость Brent выросла на 0,8% — до 81,66 доллара за баррель.

Как сообщалось ранее, Совет Европейского Союза принял решение об установлении предельной цены на экспортируемую из России нефть.

С 5 декабря 27 стран Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия будут предоставлять услуги, связанные с российской танкерной нефтью, только в том случае, если ее закупили по установленной предельной цене или ниже. С 5 февраля 2023 года будет также запрещена закупка российских нефтепродуктов.

Напомним, в России возмутились из-за ограничения цены на нефть на уровне $60 за баррель.

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