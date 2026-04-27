Мир
214
1 мин

Трамп объяснил задержку эвакуации во время стрельбы на ужине Белого дома

Президент США Дональд Трамп заявил, что эвакуация во время стрельбы на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома задержалась из-за его собственного желания посмотреть, что происходит.

Елена Кузьмич
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Getty Images

Президент США Дональд Трамп прокомментировал инцидент со стрельбой во время ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома, объяснив, почему его эвакуация заняла больше времени, чем предусмотрено протоколом.

Об этом он сказал в интервью программе "60 Minutes" телеканала CBS News .

По словам ведущей, стандартная процедура предусматривает эвакуацию президента примерно через 30 секунд после возникновения угрозы. Впрочем, в этот раз процесс затянулся.

Как объяснил Трамп, задержка произошла из-за него самого. Президент отметил, что хотел понять, что именно происходит в зале во время инцидента.

«Дело было немного во мне… Я хотел посмотреть, что происходит… Я был оцеплен отличными специалистами и, вероятно, сам заставил их действовать немного медленнее. Я говорил: подождите, подождите, дайте посмотреть», - сказал он.

Другие детали относительно обстоятельств стрельбы и последствий инцидента уточняются.

Напомним, президент США Дональд Трамп прокомментировал инцидент со стрельбой на официальном мероприятии с его участием.

