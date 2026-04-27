Трамп объяснил задержку эвакуации во время стрельбы на ужине Белого дома
Президент США Дональд Трамп прокомментировал инцидент со стрельбой во время ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома, объяснив, почему его эвакуация заняла больше времени, чем предусмотрено протоколом.
Об этом он сказал в интервью программе "60 Minutes" телеканала CBS News .
По словам ведущей, стандартная процедура предусматривает эвакуацию президента примерно через 30 секунд после возникновения угрозы. Впрочем, в этот раз процесс затянулся.
Как объяснил Трамп, задержка произошла из-за него самого. Президент отметил, что хотел понять, что именно происходит в зале во время инцидента.
«Дело было немного во мне… Я хотел посмотреть, что происходит… Я был оцеплен отличными специалистами и, вероятно, сам заставил их действовать немного медленнее. Я говорил: подождите, подождите, дайте посмотреть», - сказал он.
Другие детали относительно обстоятельств стрельбы и последствий инцидента уточняются.
