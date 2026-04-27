Трамп пояснив затримку евакуації під час стрілянини на вечері Білого дому

Реклама

Президент США Дональд Трамп прокоментував інцидент зі стріляниною під час вечері Асоціації кореспондентів Білого дому, пояснивши, чому його евакуація зайняла більше часу, ніж передбачено протоколом.

Про це він сказав в інтерв’ю програмі «60 Minutes» телеканалу CBS News.

За словами ведучої, стандартна процедура передбачає евакуацію президента приблизно за 30 секунд після виникнення загрози. Втім, цього разу процес затягнувся.

Реклама

Як пояснив Трамп, затримка сталася через нього самого. Президент зазначив, що хотів зрозуміти, що саме відбувається у залі під час інциденту.

«Справа була трохи в мені… Я хотів подивитися, що відбувається… Я був оточений відмінними фахівцями і, ймовірно, сам змусив їх діяти трохи повільніше. Я казав: зачекайте, зачекайте, дайте подивитись», — сказав він.

Інші деталі щодо обставин стрілянини та наслідків інциденту наразі уточнюються.

