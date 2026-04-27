ТСН у соціальних мережах

Світ
Трамп пояснив затримку евакуації під час стрілянини на вечері Білого дому

Президент США Дональд Трамп заявив, що евакуація під час стрілянини на вечері Асоціації кореспондентів Білого дому затрималася через його власне бажання подивитися, що відбувається.

Олена Кузьмич
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Getty Images

Президент США Дональд Трамп прокоментував інцидент зі стріляниною під час вечері Асоціації кореспондентів Білого дому, пояснивши, чому його евакуація зайняла більше часу, ніж передбачено протоколом.

Про це він сказав в інтерв’ю програмі «60 Minutes» телеканалу CBS News.

За словами ведучої, стандартна процедура передбачає евакуацію президента приблизно за 30 секунд після виникнення загрози. Втім, цього разу процес затягнувся.

Як пояснив Трамп, затримка сталася через нього самого. Президент зазначив, що хотів зрозуміти, що саме відбувається у залі під час інциденту.

«Справа була трохи в мені… Я хотів подивитися, що відбувається… Я був оточений відмінними фахівцями і, ймовірно, сам змусив їх діяти трохи повільніше. Я казав: зачекайте, зачекайте, дайте подивитись», — сказав він.

Інші деталі щодо обставин стрілянини та наслідків інциденту наразі уточнюються.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп прокоментував інцидент зі стріляниною на офіційному заході за його участі.

Дата публікації
Кількість переглядів
312
Наступна публікація

