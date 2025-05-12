Трамп ответил, прилетит ли в Стамбул на переговоры Украины с РФ

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, что раздумывает о возможности прилететь в Стамбул, где может состояться встреча между представителями РФ и Украины.

Об этом он сказал во время пресс-конференции с министром здравоохранения и социальных служб США 12 мая.

«Есть потенциал для хорошей встречи. Она могла и не состояться, но я настаивал, чтобы она была. И оно действительно происходит. Я думаю, что может быть хороший результат от встречи в Турции между Россией и Украиной в четверг. И я считаю, что два лидера должны быть там», — сказал Трамп.

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Он добавил, что пока раздумывает, полетит ли в Стамбул на переговоры Украины с РФ.

«Я думал о том, чтобы перелететь туда. Я не знаю, где я буду в четверг (15 мая должна состояться встреча в Стамбуле — ред.). У меня так много встреч. Но на самом деле размышляю на этот счет. Полагаю, это возможно. Но мы должны это сделать», — сказал Трамп.

Президент США подчеркнул, что речь идет о спасении тысяч людей.

«Мы должны спасать 5000 жизней в неделю. Пять тысяч жизней. А на самом деле больше», — добавил Трамп.

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Дональд Трамп также в очередной раз заметил, что именно он настоял на встрече Украины и РФ и отметил ее важность.

«Это было бы важно для достижения соглашения. Именно я настоял на проведении встречи. Они не могли организовать ее, потому что один говорил: „прекращение огня“, а другой: „никакого прекращения огня“, и так по кругу… А я сказал: слушайте, на этом этапе мы должны это остановить. Просто встретьтесь. И вот встреча уже назначена», — рассказал президент США.

Он выразил свои ожидания от переговоров в Турции и еще раз призвал не медлить. А о своем участии в переговорах в Стамбуле ответил неоднозначно.

«Идите на встречу в четверг. И если я сочту, что это будет полезно… Не знаю, где буду тогда, наверное, на Ближнем Востоке… Однако я прилечу туда, если увижу, что смогу помочь», — сказал он.

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Что известно о переговорах в Стамбуле: позиция Украины

Украина готова встречаться, если РФ подтвердит прекращение огня с 12 мая, отметил президент Владимир Зеленский.

В то же время, Украина будет ожидать, что Россия подтвердит прекращение огня — полное, длительное и надежное, от 12 мая. Тогда, по словам Зеленского, Украина готова встречаться.

Ранее Кремль определил условия для переговоров с Украиной в Стамбуле. В РФ заявили, что для переговоров в Стамбуле важно учесть позицию 2022 года. Имена тех, кто будет представлять Москву на потенциальных переговорах, объявят только после решения Владимира Путина.

Напомним, кремлевский глава по окончании празднования в РФ 9 мая предложил возобновить переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая. Путин также отметил, что Россия вроде бы «неоднократно предлагала шаги по прекращению огня с украинской стороной».

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Между тем, руководитель Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что кроме Путина, ни с кем от российской стороны президент Зеленский не будет говорить.

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