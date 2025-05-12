Трамп відповів, чи прилетить до Стамбула на переговори України з РФ

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що розмірковує про можливість прилетіти до Стамбула, де можуть відбутися зустрічі між представниками РФ та України.

Про це він сказав під час пресконференції з міністром охорони здоров’я і соціальних служб США 12 травня.

«Є потенціал для гарної зустрічі. Вона могла й не відбутися, але я наполягав, щоб вона була. І вона дійсно відбувається. Гадаю, що може бути хороший результат від зустрічі в Туреччині між Росією та Україною в четвер. І я вважаю, що два лідери мають там бути», — сказав Трамп.

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Він додав, що поки роздумує, чи полетить до Стамбула на переговори України з РФ.

«Я думав про те, щоб перелетіти туди. Я не знаю, де я буду в четвер (15 травня має відбутися зустріч у Стамбулі — ред.). У мене так багато зустрічей. Але насправді розмірковую щодо цього. Гадаю, це можливо. Але ми повинні це зробити», — сказав Трамп.

Президент США наголосив, що йдеться про порятунок тисяч людей.

«Ми повинні рятувати 5000 життів на тиждень. П’ять тисяч життів. А насправді більше», — додав Трамп.

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Дональд Трамп також вкотре зауважив, що саме він наполіг на зустрічі України та РФ і наголосив на її важливості.

«Це було б важливо для досягнення угоди. Саме я наполіг на проведенні зустрічі. Вони не могли організувати її, бо один казав: „Припинення вогню“, а інший: „Жодного припинення вогню“, і так по колу… А я сказав: „Слухайте, на цьому етапі ми маємо це зупинити. Просто зустріньтеся“. І ось — зустріч уже призначено», — розповів президент США.

Він висловив свої очікування від переговорів у Туреччині та вкотре закликав не зволікати. А щодо своєї участі в переговорах у Стамбулі відповів неоднозначно.

«Йдіть на зустріч у четвер. І якщо я вважатиму, що це буде корисно… Не знаю, де буду тоді, мабуть, на Близькому Сході… Проте я прилечу туди, якщо побачу, що зможу допомогти», — сказав він.

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Що відомо про переговори у Стамбулі: позиція України

Україна готова зустрічатися, якщо РФ підтвердить припинення вогню від 12 травня, зазначив президент Володимир Зеленський.

Водночас Україна чекатиме, що Росія підтвердить припинення вогню — повне, тривале й надійне, від 12 травня. Тоді, за словами Зеленського, Україна готова зустрічатися.

Раніше Кремль визначив умови для переговорів з Україною у Стамбулі. У РФ заявили, що для переговорів у Стамбулі важливо врахувати позицію 2022 року. Імена тих, хто представлятиме Москву на потенційних переговорах, оголосять лише після рішення Володимира Путіна.

Нагадаємо, кремлівський очільник після закінчення святкування в РФ 9 травня запропонував відновити переговори з Україною у Стамбулі 15 травня. Путін також зазначив, що Росія начебто «неодноразово пропонувала кроки щодо припинення вогню з українською стороною».

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Тим часом керівник Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що крім Путіна, ні з ким від російської сторони президент Зеленський не говоритиме.

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