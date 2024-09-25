Трамп перепутал Грузию с американским штатом Джорджия

Команда канидата в президенты США Дональда Трампа перепутала Грузию (английский – Georgia) с американским штатом Джорджия (на английском тоже Georgia).

На это обратило внимание издание Telegraph.

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Трамп запустил в Сети новую предвыборную рекламу в штате Джорджия, которую он ошибочно проиллюстрировал фотографией из Грузии, название которых на английском языке звучит одинаково.

Цифровая реклама, призывавшая сторонников республиканцев зарегистрироваться для голосования, содержала буколический пейзаж с горами. Реклама содержит следующий текст: "Я скромно прошу вас отложить то, что вы делаете, и проверить свой статус избирателя. Лишь несколько голосов решат судьбу этих выборов".

Однако фотография выглядит как изображение Грузии. Анализ фотографии показал, что это изображение пейзажей Верхней Сванетии, горного массива Кавказ на северо-западе Грузии.

Предвыборная реклама Дональда Трампа с пейзажами Грузии вместо Джорджии

Такое же изображение размещено на сайте Государственного департамента США, который дает советы по путешествиям гражданам США, которые планируют поехать в Грузию.

Как пишет Telegraph, штат Джорджия является одним из семи штатов, которые могут оказаться решающими на выборах 2024 года. Последние данные опросов показывают, что Дональд Трамп имеет небольшое преимущество над Камалой Харрис.

Ранее Дональд Трамп заявил, что "выведет" США из войны в Украине.

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