Трамп переплутав Грузію з американським штатом Джорджія

Команда кандидата у президенти США Дональда Трампа переплутала Грузію (англійськю – Georgia) з американським штатом Джорджія (англійською теж Georgia).

На це звернуло увагу видання Telegraph.

Також читайте Підозрюваний у замаху на Трампа деякий час жив у Києві серед військових

Трамп запустив у Мережі нову передвиборчу рекламу в штаті Джорджія, яку він помилково проілюстрував фотографією з Грузії, назва яких англійською мовою звучить однаково.

Цифрова реклама, яка закликала прихильників республіканців зареєструватися для голосування, містила буколічний пейзаж із горами. Реклама містить такий текст: "Я скромно прошу вас відкласти те, що ви робите, і перевірити свій статус виборця. Лише кілька голосів вирішать долю цих виборів".

Проте фотографія має вигляд зображення Грузії. Аналіз фотографії показав, що це зображення краєвидів Верхньої Сванетії, гірського масиву Кавказ на північному заході Грузії.

Передвиборча реклама Дональда Трампа з пейзажами Грузії замість Джорджії

Таке саме зображення розміщене на сайті Державного департаменту США, який надає поради щодо подорожей громадянам США, які планують поїхати до Грузії.

Як пише Telegraph, штат Джорджія є одним із семи штатів, які можуть стати вирішальними на виборах 2024 року. Останні дані опитувань показують, що тут Дональд Трамп має невелику перевагу над Камалою Гарріс.

Раніше Дональд Трамп заявив, що "виведе" США з війни в Україні.

Читайте також:

Дональд Трамп відмовився від других дебатів із Камалою Гарріс

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.