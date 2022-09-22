Трампа и его детей обвинили в масштабном мошенничестве

Генеральная прокуратура Нью-Йорка подала иск против бывшего президента США и требует штрафа в размере 250 млн долларов.

Экс-президент США Дональд Трамп и трое его взрослых детей обвинены в бизнес-мошенничестве. Иск подала генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс.

Об этом сообщило в среду, 21 сентября, американское издание The Hill.

Обвинение утверждает, что Trump Organization завышала стоимость имущества Трампа, чтобы получать выгодные ссуды, а также мошенничала, чтобы платить более низкие налоги. Джеймс перечислила более 200 подобных случаев за 10 лет.

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Джеймс требует штрафных санкций в размере 250 миллионов долларов, а также хочет, чтобы Трампу и его детям, указанным в иске, навсегда запретили занимать посты должностных лиц или директоров любой нью-йоркской компании. Кроме того, она просит запретить Трампу и его организации подавать заявки на кредиты и покупать коммерческую недвижимость в штате в течение пяти лет.

Ответчиками, кроме экспрезидента, являются Дональд Трамп-младший, Эрик Трамп и Иванка Трамп, а также бывшие должностные лица Trump Organization Аллен Вайссельберг и Джефф МакКонни.

Джеймс считает, что они могли нарушить государственные и уголовные законы.

Сам Трамп назвал расследование против него "охотой на ведьм", а генпрокуроа, которая является афроамериканкой, — "расисткой и мошенницей".

Напомним, ранее в резиденции бывшего президента США во Флориде ФБР провело обыски и обнаружило 11 пакетов секретных документов. Ведомство расследует, законно ли политик вынес их из Белого дома по окончании каденции.

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