Трампа та його дітей звинуватили в масштабному шахрайстві

Генеральна прокуратура Нью-Йорка подала позов проти колишнього президента США та вимагає штраф у розмірі 250 млн доларів.

Експрезидента США Дональда Трампа та трьох його дорослих дітей звинуватили у бізнес-шахрайстві. Позов подала генпрокурорка Нью-Йорка Летиція Джеймс.

Про це повідомило у середу, 21 вересня, американське видання The Hill .

Звинувачення стверджує, що Trump Organization завищувала вартість майна Трампа, щоб отримувати вигідні позики, а також шахраювала, щоб сплачувати нижчі податки. Джеймс перерахувала понад 200 подібних випадків за 10 років.

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Джеймс вимагає штрафних санкцій у розмірі 250 мільйонів доларів, а також хоче, щоб Трампу та його дітям, зазначеним у позові, назавжди заборонили обіймати посади посадових осіб чи директорів у будь-якій нью-йоркській компанії. Крім того, вона просить заборонити Трампу та його організації подавати заявки на кредити та купувати комерційну нерухомість у штаті протягом п'яти років.

Відповідачами, крім експрезидента, є Дональд Трамп-молодший, Ерік Трамп та Іванка Трамп, а також колишні посадові особи Trump Organization Аллен Вайссельберг та Джефф МакКонні.

Джеймс вважає, що вони могли порушити державні та кримінальні закони.

Сам Трамп назвав розслідування проти нього “полюванням на відьом”, а генпрокурорку, яка є афроамериканкою, - “расисткою та шахрайкою”.

Нагадаємо, раніше у резиденції колишнього президента США у Флориді ФБР провело обшуки та виявило аж 11 пакетів секретних документів. Відомоство розслідує, чи законно політик виніс їх із Білого дому після закінчення каденції.

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