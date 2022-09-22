Астрологічний прогноз на 22 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: від будь-яких починань у професійному плані краще відмовитися – замість прибутку вони принесуть збитки, особливо це стосується бізнес-проєктів. Спілкування з людьми навколо бажано обмежити до мінімуму, а від стосунків, які себе вичерпали, краще відмовитися.

Символ дня: жаба-мандрівниця.

Стихія дня: Земля.

Енергетика дня: несприятливий день для активних дій.

Щасливе число дня: 8.

Щасливі кольори дня: блакитний, синій.

Щасливе каміння дня: жадеїт, хризопраз.

За яку частину тіла відповідає: ноги, стегна.

Хвороби дня: необхідно уникати серйозних фізичних навантажень – вони можуть призвести до травм. В разі загострення хронічних захворювань необхідно одразу ж вжити заходів.

Сни дня: сни нинішньої місячної ночі часто бувають пророчими, тому важливо їх ретельно проаналізувати.

Афоризм дня: "Всі справжні злодіяння розпочинаються як безневинна витівка" (Ернест Гемінґвей).

Геометрична фігура дня: горизонтальний прямокутник.

Ангел-охоронець дня: Фаргас – допомагає тим, хто бореться за справедливість.

Магія і містика дня: ворожіння цього дня марне – відповіді на запитання карти не дадуть.

Табу дня: важливо дотримуватися принципу "береженого бог береже".

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