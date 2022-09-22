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Астрологический прогноз на 22 сентября

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Астрологический прогноз на 22 сентября

Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: от любых начинаний в профессиональном плане лучше отказаться – вместо прибыли они принесут убытки, особенно это касается бизнес-проектов. Общение с окружающими людьми желательно ограничить до минимума, а от отношений, которые себя изжили, лучше и вовсе отказаться. 

Символ дня: лягушка-путешественница. 

Стихия дня: Земля. 

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий. 

Счастливое число дня: 8. 

Счастливый цвет дня: голубой, синий. 

Счастливые камни дня: жадеит, хризопраз. 

За какую часть тела отвечает: ноги, бедра. 

Болезни дня: необходимо избегать серьезных физических нагрузок – они чреваты травмами. При обострении хронических заболеваний необходимо сразу же принять меры.

Сны дня: сны нынешней лунной ночи часто бывают пророческими, поэтому важно их тщательно проанализировать. 

Афоризм дня: "Все настоящие злодейства начинаются как невинная затея" (Эрнест Хемингуэй). 

Геометрическая фигура дня: горизонтальный прямоугольник. 

Ангел-хранитель дня: Фаргас – помогает тем, кто борется за справедливость. 

Магия и мистика дня: гадания в этот день бесполезны – ответа на задаваемые вопросы карты не дадут. 

Табу дня: важно придерживаться принципа "береженого бог бережет". 

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