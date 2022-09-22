Три знака Зодиака, которым сегодня не стоит хвастаться своими успехами

День негативной энергетики, которая, с одной стороны, будет всячески подталкивать людей к конфликтам, а с другой – сделает нас хвастливыми и преувеличивающими свои достижения, таланты и достоинства. Ни первое, ни второе не будет способствовать спокойному течению событий дня, поэтому самые востребованные качества дня – сдержанность и скромность.
Сегодня, 22 сентября, хвастаться своими успехами звезды не рекомендуют представителям всех знаков Зодиака, но трем из них – особенно.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Близнецы хвастаются, как говорят в таких случаях, редко, но метко – тогда, когда у них есть веское основание, поэтому раздражения у окружающих не вызывают. Но сегодня представители знака решат рассказать о своих успехах человеку, который находится в гораздо худшем материальном положении, подсознательно желая сделать им больно – звезды не рекомендуют им это делать.
Лев (23.07 – 21.08)
Львы любят преподносить свои достижения в лучшем свете и, как правило, имеют для этого все основания: они действительно часто преуспевают больше остальных, причем во всех сферах деятельности. Однако сегодня поводов для бахвальства у них не будет, поэтому выглядеть они в глазах окружающих будут, мягко говоря, смешно – не стоит до этого доводить.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Стрельцов, как правило, распирает любой секрет, который становится им известен, поэтому они, поколебавшись, рассказывают о нем друзьям и близким. Сегодня представителям знака захочется похвастаться тем, что пока еще не стало фактом, и совершенно напрасно это сделают, поскольку такое явление, как сглаз, пока еще никто не отменял.
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