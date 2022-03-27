Турция приглашает к себе попавших под санкции Запада российских олигархов

Турция приглашает к себе попавших под санкции Запада российских олигархов

Олигархам предлагают вести любой бизнес в стране.

Турция ждет российских олигархов путинского режима, находящихся под санкциями.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает Reuters.

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Однако он подчеркнул, что они должны соблюдать международное право, чтобы вести бизнес.

Хотя Турция резко критиковала войну России против Украины, она принципиально выступает против санкций, введенных в отношении РФ.

"Если российские олигархи или любые другие российские граждане захотят посетить Турцию, конечно, они могут. Если вы имеете в виду, могут ли эти олигархи вести какой-то бизнес в Турции, то, конечно, если это законно и не противоречит международному праву. Если это противоречит международному праву, это уже другая история", – сказал Чавушоглу.

Напомним, Турция продолжает контакты с Украиной и Россией, Эрдоган рассказал о "формуле мира".

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