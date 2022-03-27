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Турция приглашает к себе попавших под санкции Запада российских олигархов

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Турция приглашает к себе попавших под санкции Запада российских олигархов

Associated Press

Олигархам предлагают вести любой бизнес в стране.

Турция ждет российских олигархов путинского режима, находящихся под санкциями.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает Reuters.

Однако он подчеркнул, что они должны соблюдать международное право, чтобы вести бизнес.

Хотя Турция резко критиковала войну России против Украины, она принципиально выступает против санкций, введенных в отношении РФ.

"Если российские олигархи или любые другие российские граждане захотят посетить Турцию, конечно, они могут. Если вы имеете в виду, могут ли эти олигархи вести какой-то бизнес в Турции, то, конечно, если это законно и не противоречит международному праву. Если это противоречит международному праву, это уже другая история", – сказал Чавушоглу.

Напомним, Турция продолжает контакты с Украиной и Россией, Эрдоган рассказал о "формуле мира".

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