У побережья Ливии утонули 75 мигрантов: пытались на лодке попасть в Европу

У побережья Ливии утонули 75 мигрантов: пытались на лодке попасть в Европу

Спасти и доставить на берег удалось 15 беженцев.

У побережья Ливии в Средиземном море утонули более 75 мигрантов. Они пытались попасть в Европу на лодке.

Об этом сообщило отделение Международной организации по миграции в Ливии в Twitter.

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Как говорится в сообщении, утонули более 75 беженцев. Спасти удалось 15 уцелевших. Их в ливийский город Зуар доставили рыбаки.

Как отмечают в Международной организации по миграции в Ливии, с учетом этой трагедии, в центральном Средиземном море в этом году в общей сложности погибли более 1 300 человек.

Напомним, в Польше заявляют, что в районе перехода в "Кузнице" не осталось мигрантов, находившихся там более недели. Часть мигрантов улетела домой.

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