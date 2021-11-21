У побережья Ливии утонули 75 мигрантов: пытались на лодке попасть в Европу

Спасти и доставить на берег удалось 15 беженцев.
У побережья Ливии в Средиземном море утонули более 75 мигрантов. Они пытались попасть в Европу на лодке.
Об этом сообщило отделение Международной организации по миграции в Ливии в Twitter.
Как говорится в сообщении, утонули более 75 беженцев. Спасти удалось 15 уцелевших. Их в ливийский город Зуар доставили рыбаки.
Как отмечают в Международной организации по миграции в Ливии, с учетом этой трагедии, в центральном Средиземном море в этом году в общей сложности погибли более 1 300 человек.
Напомним, в Польше заявляют, что в районе перехода в "Кузнице" не осталось мигрантов, находившихся там более недели. Часть мигрантов улетела домой.
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