Украинские бренды Sherlock Secrets и Tea Moments представят страну на Food & Drink Expo в Великобритании

Food & Drink Expo является одним из ключевых событий пищевой индустрии в Великобритании. Ежегодно выставка объединяет более 1200 экспонентов и более 25 000 профессиональных посетителей, среди которых ритейлеры, дистрибьюторы, производители и эксперты рынка из разных стран мира. Событие является важной платформой для развития международного сотрудничества и поиска новых бизнес-партнерств.

В этом году бренд Tea Moments был отобран для участия в специальной программе Taste of the Future, которая традиционно открывает выставку и посвящена инновационным продуктам и новым трендам пищевой индустрии. Включение бренда в эту программу подчеркивает потенциал украинских производителей в создании современных продуктов, отвечающих глобальным потребительским трендам.

По итогам 2025 года бренды компании демонстрируют стабильный рост на украинском рынке:

Sherlock Secrets занимает 4,8% рынка чая, а Tea Moments – 4,5%, что подтверждает их популярность среди потребителей и потенциал для дальнейшей международной экспансии.

По словам CEO компании Юлии Романцовой, участие в Food&Drink Expo является важным этапом развития компании на международных рынках.

«Мы видим огромный потенциал украинских чайных брендов на международных рынках. Участие в Food & Drink Expo — возможность представить наши продукты международной аудитории, найти новых партнеров и показать, что украинские производители могут создавать конкурентоспособные продукты мирового уровня», — отметила она.

Компания планирует использовать выставку в качестве платформы для развития экспортных продаж, установления партнерств с ритейлерами и дистрибьюторами, а также для презентации современного подхода к развитию чайной категории.

Справка

ООО «Трипольское Солнце» – украинская FMCG-компания и производитель чая. Компания выпускает продукцию под брендами "Трипольское Солнце", Tea Moments, Sherlock Secrets и "Чайная Родина" и имеет собственное производство в Украине. Около 10% продукции компании экспортируется на международные рынки.