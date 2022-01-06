Усиленный контроль: в тюрьмах Казахстана введен особый режим

Особый режим в тюрьмах будет действовать до окончания чрезвычайного положения в республике.
Власти Казахстана ввели режим особых условий в местах лишения свободы во время действия режима ЧП, введенного на фоне массовых беспорядков.
Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на МВД республики.
По информации агентства, особый режим в тюрьмах Казахстана будет действовать до окончания чрезвычайного положения. Он предусматривает максимально строгие условия содержания заключенных, усиление контроля и наблюдение за ними. Режим ЧП в стране введен до 19 января.
Напомним, в Казахстане с 1 января продолжаются протесты. Формальным поводом стало увеличение цен на газ, власти страны частично пошли на уступки, но впоследствии ситуация изменилась. В ночь на 5 января протесты переросли в столкновения митингующих и полиции, в течение дня в стране частично отсутствовал Интернет и связь.
Позже президент Токаев ввел чрезвычайное положение по всей территории Казахстана и провел переговоры с президентами РФ и Беларуси Путиным и Лукашенко. В ночь на 6 января он объявил, что обратился к главам государств ОДКБ (Организация Договора коллективной безопасности — ред.) оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы".
6 января ОДКБ и, в частности, Россия направили коллективные военные силы в Казахстан для подавления протестов.
Кроме того, в Таджикистане подтвердили, что 200 их военных готовы отправиться в Казахстан вместе с другими солдатами из стран ОДКБ – России, Армении, Беларуси и Кыргызстана.
Читайте также: