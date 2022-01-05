В Алматы снова разразились беспорядки: протестующие ворвались в здание мэрии

В Алматы снова разразились беспорядки: протестующие ворвались в здание мэрии

В здании начался пожар.

Во время беспорядков в Казахстане протестующие ворвались и захватили здание мэрии Алматы.

Об этом сообщает местное издание NUR.KZ.

По информации журналистов, около 10 тысяч протестующих пришли на площадь Республики. Многие из них были вооружены резиновыми дубинками.

Впоследствии митингующие, несмотря на стычки с полицией, ворвались в дом мэрии Алматы. В результате в здании начался пожар.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев призвал проявить благоразумие и не поддаваться провокации изнутри и извне.

Напомним, что 5 января президент Республики Казахстан Касим-Жомарт Токаев одобрил отставку правительства страны на фоне массовых протестов из-за цены на газ. Обязанности премьер-министра будет временно исполнять Алихан Смаилов, первый заместитель главы правительства. В то же время другие чиновники "продолжат выполнение своих обязанностей до утверждения нового состава правительства".

Ранее президент объявил в Алматы и Мангистауской области чрезвычайное положение и ввел комендантский час с 23:00 до 07:00.

Три дня подряд в Казахстане продолжались протесты из — за цены на газ. В некоторых городах полиция жестоко задерживала митингующих. Во вторник в Алматы произошли столкновения протестующих со стражами порядка, во время которых горели полицейские машины и раздавались выстрелы.

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