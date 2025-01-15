В Батуми избили экс-премьера Грузии: Гахария получил тяжелые травмы

В больнице, куда доставили Гахарию, ему диагностировали перелом носа и сотрясение мозга. Политик отказался оставаться для дальнейшего лечения.

В ночь на 14 января в Батуми, в гостинице "Шератон", произошло нападение на бывшего премьер-министра Грузии Георгия Гахарию, ныне возглавляющего оппозиционную партию "За Грузию".

Об этом сообщает News Georgia.

Инцидент произошел в вестибюле гостиницы, но точные обстоятельства происшествия и количество нападавших пока неизвестны. По свидетельствам очевидцев, среди участников конфликта были члены "Силы народа" Дмитрий Самхарадзе и член Верховной рады Аджарии Георгий Манвелидзе, принадлежащие к партии власти.

Полиция прибыла на место всего через 40 минут после вызова. В больнице, куда доставили Гахарию, ему диагностировали перелом носа и сотрясение мозга. Политик отказался оставаться для дальнейшего лечения.

В Батуми в отеле "Шератон" избили Георгия Гахария / Фото: Newsgeorgia

Также о нападении заявил журналист Звиад Коридзе, утверждающий, что его избили в инцидент с Гахарией. По словам Коридзе, Самхарадзе и другие агрессивно вели себя, оскорбляли его и партию "Единое национальное движение", а затем начали драку.

Полиция открыла производство по статье об избиении, но причастность депутатов к инциденту комментировать отказались.

Напомним, что в Украине погиб еще один грузинский доброволец, Каха Тилидзе. Он был родом из села Земо-Алван Ахметского муниципалитета Грузии. Ранее Тилидзе участвовал в украинской операции на территории Курской области.