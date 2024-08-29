В Беларуси истребитель гонялся за российским "Шахедом": раздавались взрывы

В Гомельской области слышали не менее двух взрывов и была видна яркая вспышка в небе.

В Беларусь снова залетел российский дрон-камикадзе "Шахед" в ночь на 29 августа. Страна впервые применила авиацию для сбития беспилотника.

Об этом сообщает мониторинговый телеграм-канал "Беларускі Гаюн".

По информации паблика, ночью во время очередной российской атаки по Украине один из "Шахедов" снова залетел на территорию Беларуси в Йельском районе. Это произошло в 03:30.

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После захода дрона в воздушное пространство РБ истребитель белорусских Военно-воздушных сил около 20 мин. "гонялся за нарушителем". Около 03:55 в Йельском районе Гомельской области слышали не менее двух взрывов и была видна яркая вспышка в небе.

"Таким образом, это, вероятно, первый зафиксированный случай, когда истребитель ВВС РБ попытался уничтожить реальную военную цель в небе — российский дрон-камикадзе типа "Шахед", — отметили в телеграм-канале.

Карта захода российского дрона в Беларусь/Фото: "Беларускі Гаюн"

Напомним, российские беспилотники далеко не впервые залетают в Беларусь. Так, во время вражеской атаки по Украине в ночь на 26 августа около трех "Шахедов" могли залететь на белорусскую территорию.

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