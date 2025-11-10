ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
97
Время на прочтение
1 мин

В Бельгии зафиксировали неизвестные дроны над атомной станцией

Инцидент произошел над АЭС Doel вблизи Антверпена.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Атомная станция Doel

Атомная станция Doel / © Википедия

В Бельгии зафиксировали пролет трех неизвестных беспилотников над атомной электростанцией Doel, расположенной недалеко от города Антверпен.

Об этом сообщает DW.

Как отметил представитель энергетической компании Engie, которая является оператором станции, инцидент произошел в воскресенье вечером. По его словам, никаких последствий для работы объекта не было зафиксировано.

Событие никак не повлияло на функционирование электростанции. Об инциденте сразу сообщили соответствующие органы власти, отметил представитель компании.

Ранее сообщалось, что премьер Бельгии Барт Де Вевер созвал срочное заседание совета безопасности после появления дронов в воздушном пространстве страны.

Мы ранее информировали, что в Бельгии было временно приостановлено воздушное движение в двух крупнейших аэропортах Брюсселя и Льежа из-за неизвестных дронов.

Дата публикации
Количество просмотров
97
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie