В Бельгии зафиксировали неизвестные дроны над атомной станцией

Атомная станция Doel / © Википедия

Реклама

В Бельгии зафиксировали пролет трех неизвестных беспилотников над атомной электростанцией Doel, расположенной недалеко от города Антверпен.

Об этом сообщает DW.

Как отметил представитель энергетической компании Engie, которая является оператором станции, инцидент произошел в воскресенье вечером. По его словам, никаких последствий для работы объекта не было зафиксировано.

Реклама

Событие никак не повлияло на функционирование электростанции. Об инциденте сразу сообщили соответствующие органы власти, отметил представитель компании.

Ранее сообщалось, что премьер Бельгии Барт Де Вевер созвал срочное заседание совета безопасности после появления дронов в воздушном пространстве страны.

Мы ранее информировали, что в Бельгии было временно приостановлено воздушное движение в двух крупнейших аэропортах Брюсселя и Льежа из-за неизвестных дронов.