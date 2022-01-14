В белорусских городах ураганным ветром сносит новогодние елки (видео)

На территории соседней страны свирепствует циклон "Эльза".

Ураганный ветер, который принес в Беларусь атлантический циклон "Эльза" в пятницу, 14 января, уже нанес немало ущерба. По меньшей мере, в двух городах порывами ветра снесло главные новогодние елки.

Об этом сообщают в Telegram-канале белорусского издания "Zerkalo.io".

На центральной площади города Несвижа Минской области новогодняя елка не выдержала натиска ураганного ветра. Как видно на опубликованных кадрах, украшенное гирляндами дерево свалилось под шквалом.

Такая же участь постигла еще один атрибут праздника – елку, установленную на площади в одном из районов города Гомеля.

Как сообщает издание "Наша Ніва", ураганный ветер налетел также на белорусскую столицу. В Минске он валил деревья, заборы и остановки общественного транспорта, ломал светофоры и срывал крыши. На станции Орша-Центральная на колею упали опоры теплотрассы. Подборка последствий урагана в белорусской столице опубликована на YouTube-канале издания.

По информации синоптиков, на метеостанции "Полесская" зафиксированы порывы ветра до 32 м/с. Такую ветреную погоду в Беларуси прогнозируют и в ближайшие выходные.

Напомним, 15-16 января в Украине ожидается преимущественно плюсовая температура, но погода будет ветреной.

Читайте также: