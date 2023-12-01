В Берлине около 100 беженцев устроили массовую драку из-за еды

Конфликт начался во время раздачи ужина.

В Берлине около 100 беженцев устроили массовую драку. Это произошло из-за конфликта в очереди за едой.

Об этом пишет российский BILD.

Как стало известно, конфликт произошел на территории бывшего аэропорта Тегеля на западе Берлина. Там обустроен центр для беженцев, где проживает около 5000 мигрантов.

В ночь на понедельник там произошла драка с участием около 100 мужчин, преимущественно турецкими курдами и сирийцами. Конфликт начался при раздаче ужина.

"Ночью ситуация обострилась и переросла в побоище в зале, где расположены временные кровати. Пострадали трое мужчин 18, 22 и 36 лет. На место прибыли около 100 полицейских. Отдельные стычки продолжались до вторника. На месте продолжают дежурить стражи порядка", — пишет BILD.

В Берлине в очереди за едой произошла массовая потасовка мигрантов

Напомним, что в Мадриде посреди оживленной трассы упал вертолет.

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