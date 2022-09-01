В G7 придумали план борьбы с Путиным, который уничтожит российскую экономику

Министры финансов стран Большой семерки (G7), наконец, собрались согласовать и представить план по установлению предельных цен на российскую нефть.

Виртуальная встреча, посвященная плану ограничения цен на нефть из России, состоится 2 сентября. Соответствующее решение открывает новый фронт в пока безуспешных усилиях Запада сократить энергетические доходы России, ведь не похоже, что война в Украине должна скоро закончиться.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Согласно плану, который представители G7 обсуждали этим летом, страны Большой семерки запретят финансирование и страхование поставок российской нефти, если нефть не продается ниже установленной цены. Речь идет также об ограничении цен на нефтепродукты, в частности мазут, который также является лидером российского экспорта.

Фактически, план предполагает создание такой структуры экспорта российских нефтепродуктов, при которой нефть будет поступать, но доходы России от этого уменьшатся.

Теперь чиновники пытаются сберечь стимулы для России продавать свою нефть и при этом ограничить доходы для агрессора. По словам аналитиков, уже сегодня российская нефть продается со скидкой более чем на 20 долларов за баррель ниже мировых ориентиров.

Напомним, ранее сообщалось, что российская экономика начала приходить в упадок, и ей, вероятно, грозит длительный период стагнации в результате западных санкций.

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