В Хорватии упал беспилотник: Арестович сообщил, кому он мог принадлежать и как туда залетел

В Хорватии упал беспилотник: Арестович сообщил, кому он мог принадлежать и как туда залетел

Беспилотник потерял управление и залетел в Хорватию.

Беспилотник, разбившийся и взорвавшийся в столице Хорватии в ночь на 11 марта, скорее всего, российский, но запустили его, скорее всего, с территории Украины.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в пятницу, 11 марта.

По его словам, беспилотник быть украинским не может, потому что в Украины "просто нет беспилотников, способных пролетать такое расстояние". Как уточнил Арестович, Хорватия проводит расследование, после чего предоставит официальную информацию.

"Хорватская сторона сейчас устанавливает окончательно, какой именно беспилотник, кому принадлежит и куда упал. Потом представят официальную информацию. Мне предварительно сказали, что это с территории Украины, но, наверное, не украинский беспилотник, потому что у нас просто нет беспилотников, способных пролетать такое расстояние. Это беспилотник, скорее всего, тактически-оперативного звена, то есть российский. Его, скорее всего, запускали с нашей территории. Он потерял управление и залетел в Хорватию", — высказался Арестович.

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