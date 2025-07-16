В Индии нашли россиянку, которая жила в пещере вместе с двумя дочерьми

Полиция нашла россиянку в пещере / © nytimes.com

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В окрестностях города Гокарна, что в индийском штате Карнатака, местная полиция обнаружила необычное «поселение» — в дикой местности, внутри пещеры, жила 40-летняя россиянка Нина Кутина вместе с двумя дочерьми в возрасте 4 и 6 лет.

Об этом сообщает The New York Times.

Женщина обустроила пространство, завесив вход в пещеру сари ярко-красного цвета, развесив на стенах изображения индуистских богов и вела жизнь, полностью оторванную от цивилизации.

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Оказалось, что место жительства семьи случайно нашел полицейский во время патрулирования лесной зоны. Отмечается, что в пещере женщина практиковала йогу, занималась медитацией, готовила на костре и называла пещеру «своим домом».

«Пещеры — это рай для нее», — прокомментировал инспектор полиции Шридхар.

Несмотря на многочисленные уговоры покинуть опасное место из-за ливней, риска оползней и ядовитых змей, женщина не хотела уходить. По словам полицейских, Кутина заявила, что «хочет оставаться в лесу и поклоняться Богу».

В конце концов, после длительных переговоров правоохранителям удалось убедить ее временно переехать в приют, которым занимается благотворительная организация. Там Нина обратилась к родным, написав им письмо:

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«Наша мирная жизнь в пещере закончилась — наш пещерный дом разрушен. За годы жизни под открытым небом в гармонии с природой мы знаем: ни одна змея или животное никогда не наносила нам вреда», — написала она.

Что известно о прошлом женщины

По имеющейся информации, Нина Кутина впервые прибыла в Индию в 2016 году по деловой визе, действительной на полгода. Тогда она отправилась в штат Гоа, популярный среди последователей йоги. После просрочки срока пребывания она покинула страну только в 2018 году и отправилась в Непал. В 2020-м женщина снова вернулась в Индию — на этот раз с двумя сыновьями и дочерью.

В 2024 году ее старший сын погиб в ДТП в 21-летнем возрасте. Где сейчас находится ее младший сын, 11 лет, неизвестно. Установлено, что старшая из ее дочерей родилась в Украине, а младшая — уже в Индии.

В Гоа женщина преподавала русский язык и литературу. Именно там она время от времени приезжала в Гокарну и жила в той самой пещере.

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После обнаружения Нина Кутина вместе с детьми была доставлена в офис индийской иммиграционной службы. Согласно официальной информации, за ними установлен постоянный надзор, а представители власти уже работают над процедурой депортации в Российскую Федерацию.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Индии в пещере нашли девочку, которая пропала без вести три месяца назад. Она вела себя как змея.