В Индии во время учений разбились два истребителя: есть жертвы (видео)

Следователи уже начали выяснять, что повлекло за собой катастрофу.

Сегодня, 28 января, два истребителя ВВС Индии разбились во время тренировочного полета, один пилот погиб.

Об этом сообщает BBC.

Согласно официальным данным, один из самолетов упал в Мадхья-Прадеше, а другой – в соседнем штате Раджастхан.

"Самолеты выполняли оперативную учебно-тренировочную миссию. Один из трех участвовавших пилотов получил смертельные травмы. Назначено расследование для установления причин аварии", — говорится в заявлении ВВС Индии.

Напомним, на юге Италии разбился вертолет, в результате чего погибли все семь человек, находившиеся на борту.

А в Бразилии вертолет упал на территорию парка вскоре после взлета. Пилот и механик чудом выжили.

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