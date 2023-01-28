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В Індії під час навчань розбилися два винищувачі: є жертви (відео)

В Індії під час навчань розбилися два винищувачі: є жертви (відео)

Фото: Associated Press

Слідчі вже почали з'ясовувати, що спричинило катастрофу.

Сьогодні, 28 січня, два винищувачі ВПС Індії розбилися під час тренувального польоту, один пілот загинув. 

Про це повідомляє BBC.

За офіційними даними, один із літаків упав у Мадхья-Прадеші, а інший – у сусідньому штаті Раджастхан.

"Літаки виконували оперативну навчально-тренувальну місію. Один з трьох пілотів, які брали участь, отримав смертельні травми. Призначено розслідування для встановлення причин аварії", - йдеться у заяві ВПС Індії.

Нагадаємо, на півдні Італії розбився гелікоптер, внаслідок чого загинули всі семеро людей, що перебували на борту.

А у Бразилії гелікоптер впав на територію парку невдовзі після злету. Пілот та механік дивом вижили.

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