В Испании британец сорвался с 192-метрового моста, снимая контент для соцсетей

Высочайший мост в Испании привлекает экстремалов, которые, несмотря на запрет, продолжают подниматься на него для съемок.
В городе Талавера-де-ла-Рейна, Испания, 26-летний британец погиб во время съема контента для социальных сетей, упав с моста.
Об этом сообщило BBC.
Это произошло в воскресенье, когда он вместе с 24-летним другом решил подняться на один из самых высоких мостов в стране, чтобы снять видео.
Имена мужчин не были обнародованы местными властями.
Местный советник Макарена Муньос отметила, что эта пара приехала в город специально для съемок. Она назвала это событие "трагическим и печальным", добавив, что подниматься на мост запрещено, и власти неоднократно отмечали, что это опасно и не стоит делать ни при каких условиях.
Местные СМИ сообщают, что этот мост, высотой 192 метра, давно популярен среди экстремалов и создателей контента, которые, несмотря на запрет, продолжают подниматься на него для съемок.
Представитель Министерства иностранных дел Великобритании подтвердил смерть британца и отметил, что оказывают поддержку его семье, а также взаимодействуют с местными властями.
Напомним, в Кропивницком скончался популярный украинский блогер Юрий Ворожко. Сердце мужчины остановилось в бассейне спорткомплекса.
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