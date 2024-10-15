В Испании британец сорвался с 192-метрового моста, снимая контент для соцсетей

Высочайший мост в Испании привлекает экстремалов, которые, несмотря на запрет, продолжают подниматься на него для съемок.

В городе Талавера-де-ла-Рейна, Испания, 26-летний британец погиб во время съема контента для социальных сетей, упав с моста.

Об этом сообщило BBC.

Это произошло в воскресенье, когда он вместе с 24-летним другом решил подняться на один из самых высоких мостов в стране, чтобы снять видео.

Имена мужчин не были обнародованы местными властями.

Местный советник Макарена Муньос отметила, что эта пара приехала в город специально для съемок. Она назвала это событие "трагическим и печальным", добавив, что подниматься на мост запрещено, и власти неоднократно отмечали, что это опасно и не стоит делать ни при каких условиях.

Местные СМИ сообщают, что этот мост, высотой 192 метра, давно популярен среди экстремалов и создателей контента, которые, несмотря на запрет, продолжают подниматься на него для съемок.

Представитель Министерства иностранных дел Великобритании подтвердил смерть британца и отметил, что оказывают поддержку его семье, а также взаимодействуют с местными властями.

Напомним, в Кропивницком скончался популярный украинский блогер Юрий Ворожко. Сердце мужчины остановилось в бассейне спорткомплекса.

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