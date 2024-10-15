В Іспанії британець зірвався з 192-метрового мосту, знімаючи контент для соцмереж

Найвищий міст в Іспанії приваблює екстремалів, які, незважаючи на заборону, продовжують підійматися на нього для зйомок.

У місті Талавера-де-ла-Рейна, Іспанія, 26-річний британець загинув під час знімання контенту для соціальних мереж, впавши з мосту.

Про це повідомило ВВС.

Це сталося в неділю того тижня, коли він разом із 24-річним другом вирішив піднятися на один із найвищих мостів в країні, щоб зняти відео.

Імена чоловіків не були оприлюднені місцевою владою.

Місцева радниця Макарена Муньйос зазначила, що ця пара приїхала в місто спеціально для того, щоб зняти контент для соцмереж. Вона назвала цю подію "трагічною та сумною", додавши, що підніматися на міст заборонено, і влада неодноразово наголошувала на тому, що це небезпечно і не варто робити за жодних умов.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що цей міст, висотою 192 метри, давно є популярним серед екстремалів і творців контенту, які, попри заборону, продовжують підійматися на нього для, щоб провести фільмування.

Представник Міністерства закордонних справ Великої Британії підтвердив смерть британця і зазначив, що надають підтримку його родині, а також взаємодіють із місцевою владою.

Нагадаємо, у Кропивницькому помер популярний український блогер Юрій Ворожко. Серце чоловіка зупинилося в басейні спорткомплексу.

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