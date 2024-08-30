В Италии объявили, можно ли Украине бить их оружием по России

В МИД Италии подчеркнули, что передают Украине вооружение для оборонных нужд.

Италия сохраняет свою позицию по отношению к переданному Украине оружию. Эта позиция не позволяет Киеву использовать отправленное из Италии оружие для ударов по территории России.

Об этом заявил глава итальянского МИД Антонио Таяни, сообщает Corriere Della Sera.

Министр сказал, что Италия поставляет Украине оружие для оборонных действий.

"Мы отправили в основном оборонное вооружение, сейчас мы собираемся отправить новую батарею Samp-T, которая является оборонной и не может использоваться на территории России", – заявил Таяни.

"Мы повторяем, что мы не воюем с Россией, НАТО не воюет с Россией, поэтому Италия остается на позиции использования нашего оружия на территории Украины. Затем другие страны решают, как считают нужным", – добавил глава МИД Италии.

К слову, президент Чехии Петр Павел заявил о законности поражения целей на территории РФ, и что Украине необходимо разрешить использовать для этого истребители F-16.

Читайте также: