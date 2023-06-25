В Лондоне обрушился дом — Sky News

На востоке Лондона, в округе Генки, произошел обвал жилого 3-этажного дома.

Об этом информирует издание Sky News.

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В сообщении указывается, что обрушение дома произошло 24 июня. Обрушившийся трехэтажный дом расположен на Глостер Драйв в столице Великобритании.

Спасатели и специальные службы немедленно отправились на место происшествия. Десятки спасателей с собаками искали тех, кто мог находиться под обломками. К счастью, информирует издание, под завалами никого не обнаружили, потому обошлось без пострадавших.

"Все, что я услышал, — это громкий звук. Здание, в котором я живу, дрожало, будто произошло землетрясение. Это было очень страшно. Когда я посмотрел в окно, все здание было разрушено", — рассказал местный житель.

Напомним, ранее сообщалось, что лондонская полиция разыскивает женщину, обвиняемую в сексуальном насилии над мужчиной на станции метро в столице Британии.

Кроме того, мы ранее информировали, что в порту Лондона правоохранители обнаружили 1,6 тонны кокаина стоимостью более 120 миллионов фунтов стерлингов в мешках с углем.

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