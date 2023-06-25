У Лондоні обвалився будинок - Sky News

На сході Лондона, в окрузі Генкі, стався обвал житлового 3-поверхового будинку.

Про це інформує видання Sky News.

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У повідомленні вказується, що обвал будинку стався 24 червня. Триповерховий будинок, який обвалився, розташований на Глостер Драйв у столиці Великої Британії.

Рятувальники та спеціальні служби негайно вирушили на місце події. Десятки рятувальників з собаками шукали тих, хто міг знаходитись під уламками. На щастя, інформує видання, під завалами нікого не виявили, тому обійшлось без постраждалих.

"Все, що я почув, — це гучний звук. Будівля, у якій я живу, тремтіла, наче стався землетрус. Це було дуже страшно. Коли я подивився у вікно, вся будівля була зруйнована", - розповів місцевий житель.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лондонська поліція розшукує жінку, яку звинувачують в сексуальному насильстві над чоловіком на станції метро у столиці Британії.

Крім того, ми раніше інформували, що у порту Лондона правоохоронці виявили 1,6 тонни кокаїну, вартістю понад 120 мільйонів фунтів стерлінгів у мішках із вугіллям.

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